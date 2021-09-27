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Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують 28-річного Едуарда Волошина

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 1 243

 

Чоловік зник два тижні тому

У Кременчуці розшукують 28-річного Едуарда Волошина, який ввечері 13 вересня пішов з дому на вул. Деповській та не повернувся.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявий, волосся середньої довжини, очі карі, на правій брові шрам.

Як повідомили у пресслужбі поліції, чоловік був одягнений в коричневу футболку з довгими рукавами, темно-сині джинси, темно-сині кросівки.

Якщо ви щось знаєте про розшукуваного - повідомите за номером: 097-45-18-893 або 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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