Чому у дитячій лікарні Кременчука є перебої з ліками

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 281

Кременчужанка Анастасія у фейсбуці опублікувала допис про перебої з ліками у Кременчуцькій міській дитячій лікарні:

У дитячій міській лікарні (офіційна назва комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська дитяча лікарня») «закінчуються» запаси ліків! Так нам із дитиною сказали медичні сестри. Цитую: «Правда, даємо останнє, що є..!» Тому мамочкам навіть дітей до 1 року видають список ліків, які треба купити на день. Ось і нам дали... Знайома фармацевт порахувала, що це десь на 500 грн. В принципі, небагато. Але дійшло до того, що лікарні не забезпечують ліками? Чому таке говорить медичний персонал? Некомерційна медична установа по факту комерційна? Треба назву змінити тоді. З некомерційного на комерційне! Щоб не вводити людей в оману! Така «діра» в бюджетах? Наскільки погано почав жити Кременчук і Україна сьогодні? Батькам манюнь треба бути готовим до всього! P.S. Хоч я і в лікарні, перевірити факт того, чи дійсно закінчуються ліки, не можу. Можу лише вірити чи не вірити словам медперсоналу, - написала Анастасія.

На засіданні виконкому журналісти запитали, чому у дитячій лікарні склалася така ситуація з медикаментами. На це директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа відповів, що у Кременчуці є програма, коли з міського бюджету повністю оплачується лікування у реанімаційному відділенні. Але якщо казати про інші відділення, то там оплата іде за рахунок коштів НСЗУ (зокрема, і за перший день у стаціонарі), а їх не вистачає, бо Національна служба здоров'я України не виплачує їх у повному обсязі.

- Перший день госпіталізації йде за наші кошти? - запитав мер у пана Середи. - Частково. - Мені не подобається ваш прихований патерналізм. Ви спочатку просите кошти на медицину, а потім вам їх завжди не вистачає. При формуванні бюджету ви кажете, що цього достатньо буде, а зараз уже частково. Ви програму вже самостійно звернули «Перший день безкоштовно»? - наступне питання від мера. - Ніхто її не згортав. Але там проблеми із фінансуванням, там дійсно є збій, - відповів головний медик. - Дайте мені розрахунок, які у вас проблеми з фінансуванням. Мені здається, що з керівництвом проблеми у дитячій лікарні, - сказав міський голова.

Мер зазначив, що знає вже три історії про перебої з ліками у дитячій лікарні. Він попросив свою заступницю Ольгу Усанову розібратися у ситуації і доповісти йому про результат.