За вчора семеро кременчужан померли через коронавірус

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27 листопада в Кременчуці зареєстрували 22 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 11 жінок віком від 33 до 82 років, 10 чоловіків віком від 34 до 79 років та 13-річна дитина. Із них 14 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 232 пацієнта. Одужало 99 кременчужан.

На жаль, померло сім пацієнтів: 4 жінки віком від 64 до 81 року та 3 чоловіка віком від 55 до 81 року. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 16 035 випадків хвороби: одужало 12 392, померло 515.