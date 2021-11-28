У Полтаві можуть закрити стаціонар для лікування хворих з ВІЛ/СНІД

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 70

Керівництво Обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД збирається закрити відділення паліативної допомоги через брак фінансів на утримання. Про це повідомляють на своїх фейсбук-сторінках депутати Полтавської облради Ольга Величко та Олег Хардін.

До депутата Хардіна звернувся колектив відділення паліативної допомоги з проханням допомогти скасувати рішення про ліквідацію. 22 жовтня персонал отримав наказ, згідно з яким мають звільнити 26 медпрацівників, а структурний підрозділ ліквідувати з 30 грудня. За словами працівників, це рішення ухвалили без попереднього обговорення та зборів колективу.

До закладу госпіталізують пацієнтів з клінічними проявами ВІЛ-інфекції за направленням з лікарень Полтавщини або ВІЛ-інфікованих з диспансерної групи Обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД. Тут пацієнтам надають лікування та паліативну допопомогу, спрямовану на полегшення симптомів невиліковної хвороби та покращення якості життя. Функція Центру без Відділення буде обмежена в призначенні та видачі препаратів антиретровірусної терапії та проведенні відповідних аналізів.

Щороку у відділенні лікувались понад 200 хворих, однак в часи пандемії кількість пацієнтів зменшилася майже вдвічі.