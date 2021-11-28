Хокейний клуб «Кременчук» підписав трьох росіян

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Серед новачків один воротар та два нападника

Хокейний клуб «Кеменчук» дозаявив трьох гравців: воротаря Артура Мустафіна, нападників Станіслава Баснєва та Кирила Маландіна. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

23-річний воротар Артур Мустафін уродженець Уфи, має досвід гри у командах ВХЛ (34 матчі) та МХЛ (102). У минулому сезоні виступав у ВХЛ за «Южний Урал» (Орськ). У складі кременчужан у голкіпера №35.

21-річний форвард Станіслав Баснєв народився в Москві. Розпочинав цей сезон в «Іжсталі» з ВХЛ (4 гри). До цього провів 122 гри в МХЛ, де набрав 56 (20+36) очок. У «Кременчуку» його №10.

25-річний нападник Кирило Маландін народився в Іжевську, в останніх двох сезонах грав в УХЛ за «Крижаних Вовків», набравши в 37 іграх 25 (7+18) балів. У «містян» його номер №97.