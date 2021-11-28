У Кременчуці вчора горів приватний будинок

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27 листопада о 16.44 до на вул. Артема Носенка у Кременчуці сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, займання виникло у веранді будинку.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали у аппаратах захисту органів дихання та зору.

Силами рятувальників пожежу локалізували о 16.55, а о 17:15 - ліквідували.

Вогонь знищив перекриття на площі 6 кв. м, сміття на площі 1кв. м, закоптив стіни та стелю на площі 10 кв. м, пошкодив вікна та домашні речі. Але врятовати будинок таки вдалося.

До ліквідації пожежі залучали 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.