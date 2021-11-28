Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Надзвичайні новини

У Кременчуці вчора горів приватний будинок

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 413

 

Пожежні загасили займання за пів години

27 листопада о 16.44 до на вул. Артема Носенка у Кременчуці сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, займання виникло у веранді будинку.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали у аппаратах захисту органів дихання та зору.

Силами рятувальників пожежу локалізували о 16.55, а о 17:15 - ліквідували.

Вогонь знищив перекриття на площі 6 кв. м, сміття на площі 1кв. м, закоптив стіни та стелю на площі 10 кв. м, пошкодив вікна та домашні речі. Але врятовати будинок таки вдалося.

До ліквідації пожежі залучали 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх