У Кременчуці погоня за п'яним водієм закінчилася ДТП

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 708

Про це стало відомо із соцмереж

27 листопада в Кременчуці погоня за п'яним водієм закінчилася ДТП. Про це повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug.

Біля АЗС у провулку Медовому «Жигулі» в'їхали в огорожу. Водія затримали. На місці працюють патрульні.