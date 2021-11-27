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У Кременчуці погоня за п'яним водієм закінчилася ДТП

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 708

 

Про це стало відомо із соцмереж

27 листопада в Кременчуці погоня за п'яним водієм закінчилася ДТП. Про це повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug.

Біля АЗС у провулку Медовому «Жигулі» в'їхали в огорожу. Водія затримали. На місці працюють патрульні.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП ст.130
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