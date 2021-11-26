У Мінцифри роз'яснили, як згенерувати COVID-сертифікат у форматі PDF

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 259

Для того, щоб зручно користуватися сертифікатом, його навіть можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку «YOUR PASS»

В застосунку «Дія» можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у PDF-форматі. Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож у Мінцифри рекомендують його оновити.

Отримати документ у PDF-форматі дуже легко. Треба лише натиснути на свій міжнародний COVID-сертифікат і в меню вибрати «Завантажити сертифікат (PDF)». Завантажити його можна на телефон або надіслати в месенджер.

Для того, щоб зручно користуватися сертифікатом, згенерованим у «Дії», його навіть можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку «YOUR PASS».

У користувачів iOS сертифікат, оцифрований за допомогою «YOUR PASS», з'явиться у «Wallet», який встановлено на всіх пристроях Apple. Користувачі Android можуть завантажити застосунок YourWallet з Google Play.

Як додати COVID-сертифікат у гаманець?