У Мінцифри роз'яснили, як згенерувати COVID-сертифікат у форматі PDF

Для того, щоб зручно користуватися сертифікатом, його навіть можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку «YOUR PASS»
В застосунку «Дія» можна згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у PDF-форматі. Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож у Мінцифри рекомендують його оновити.
Отримати документ у PDF-форматі дуже легко. Треба лише натиснути на свій міжнародний COVID-сертифікат і в меню вибрати «Завантажити сертифікат (PDF)». Завантажити його можна на телефон або надіслати в месенджер.
Для того, щоб зручно користуватися сертифікатом, згенерованим у «Дії», його навіть можна додати в мобільний гаманець за допомогою застосунку «YOUR PASS».
У користувачів iOS сертифікат, оцифрований за допомогою «YOUR PASS», з'явиться у «Wallet», який встановлено на всіх пристроях Apple. Користувачі Android можуть завантажити застосунок YourWallet з Google Play.
Як додати COVID-сертифікат у гаманець?