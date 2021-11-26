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Клаптик землі і 2 раба: кременчужанин рік утримував людей в гаражі

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 722

 

За примусову працю «роботодавець» платили невільникам їжею

Двох мешканців Кременчуцького району незаконно утримували на території однієї з общин Кременчука. За примусову працю «роботодавці» платили невільникам їжею та лежанкою у гаражі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

57-річного чоловіка та 54-річну жінку, яких протягом року експлуатували в одному з кременчуцьких домогосподарств, звільнили співробітники міграційної поліції Полтавської області спільно з працівниками Слідчого управління та оперативниками Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення.

- Під час оперативно-слідчих заходів ми встановили, що вербуванню піддавалися жителі Полтавської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебували в уразливому стані. Потім, під впливом психологічного та фізичного тиску їх незаконно утримували та піддавали трудовій експлуатації, - розповів Анатолій Новаковський, начальник регіонального Управління міграційної поліції.

Під час обшуків, проведених у Кременчуці та Кременчуцькому районі, поліція вилучила паспортні та інші документи постраждалих осіб.

- Про підозру у торгівлі людьми повідомлено 32-річному кременчуківцю. Слідчі, за погодженням з прокуратурою, вже підготували клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Тривають подальші слідчі та оперативно-розшукові дії, - додав Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

Слідче управління здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України – скоєння злочину, що полягає у вербуванні, переховуванні, передачі або одержанні людини з метою її експлуатації, вчинені з використанням примусу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану для отримання згоди на його експлуатацію.

Водночас уповноваженими суб’єктами у сфері соціальної політики вирішується питання про встановлення звільненим особам статусу постраждалих від торгівлі людьми, а також надання їм медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги.

Якщо вам відомі факти про будь-які форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство та інше або ви стали жертвою торгівлі людьми, телефонуйте на гарячу лінію Управління міграційної поліції Полтавщини – 0995294505.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рабство торгівля людьми
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