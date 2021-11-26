Хто з кременчужан залишиться без світла 27 листопада

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає, що 27 листопада в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.
З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна;
- вул. Вагонна, Кохнівська;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Художня;
- вул. Івасюка;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній,
- пров. Нечая;
- пров. Сєдова;
- пров. Бригадний;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Піщаний;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- пров. Житлобудівний;
- пров. Деповський;
- пров. Межовий;
- пр. Старицького;
- пр. Житлобудівний;
- 1-й пр. Кохнівський;
- 2-й пр. Кохнівський;
- 3-й пр. Кохнівський;
- 1-й туп. Парковий;
- 2-й туп. Парковий.