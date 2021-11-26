Хто з кременчужан залишиться без світла 27 листопада

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 412

«Полтаваобленерго» попереджає, що 27 листопада в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах Кременчука.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: