«Динаміка смерності вражаюча»: у листопаді Кременчук встановив рекорд по смертях від COVID-19

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 716 Коментарів: 1

26 листопада на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації мова йшла про рівень захворюваності у Кременчуці.

- Динаміка смертності вражаюча, ми бачимо, що в листопаді за неповний місяць (24 дні) уже 130 смертельних випадків від коронавірусної хвороби, за весь жовтень було 83, тобто зараз абсолютний антирекордний показник по смертності від COVID-19 у нашому місті, - сказала віцемерка Ольга Усанова.

Крім того, за листопад ковід діагностували у 3333 осіб, у жовтні – у 2650. Більше половини пацієнтів, які лежать у лікарнях Кременчука з коронавірусною хворобою чи пневмонією, потребують кисневої підтримки.

Але є і гарні новини. За останній тиждень кількість підтверджених випадків COVID-19 знизилася до 708 (на противагу 863 на попередньому).

Крім того, протягом 4 останніх тижнів до лікарів звертається менше дорослих з ознаками ГРВІ (наприклад, за останній тиждень – 426, за минулий – 444). Проте серед дітей цей показник «поліз вгору» – 324 на минулому проти 409 на цьому. У мерії наголошують, що раніше було зниження, бо діти перебували на дистанційному навчанні, а зараз сіли за парти.