На 4 дні раніше: після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 411 Коментарів: 1

Сьогодні, 25 листопада, після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11 на 4 дні раніше, ніж мерія обіцяла до цього.

Нагадаємо, міська влада анонсувала, что освітній заклад запрацює з 29 листопада.

Про відкриття садка мер Віталій Малецький написав на своїй сторінці у фейсбуці:

Завершилися ремонтні роботи: замінено вікна, утеплено й пофарбовано фасади. Завдяки енергомодернізації у дитсадку стало тепліше й комфортніше. Садочок буде менше витрачати грошей на опалення і зможе спрямовувати їх на інші важливі цілі.

Також на сторінці градоначальника з'явилося відео про те, як щасливі та усміхнені діти повернулися у свої групи, – наче і не було усіх перипетій з проваленими ремонтами.