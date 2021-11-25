На 4 дні раніше: після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11

Сьогодні, 25 листопада, після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11 на 4 дні раніше, ніж мерія обіцяла до цього.
Нагадаємо, міська влада анонсувала, что освітній заклад запрацює з 29 листопада.
Про відкриття садка мер Віталій Малецький написав на своїй сторінці у фейсбуці:
Також на сторінці градоначальника з'явилося відео про те, як щасливі та усміхнені діти повернулися у свої групи, – наче і не було усіх перипетій з проваленими ремонтами.
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