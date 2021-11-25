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Кременчук, Освіта

На 4 дні раніше: після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 411 Коментарів: 1

 

Міська влада анонсувала, что освітній заклад запрацює з 29 листопада

Сьогодні, 25 листопада, після ремонту у Кременчуці відкрили дитсадок №11 на 4 дні раніше, ніж мерія обіцяла до цього.

Нагадаємо, міська влада анонсувала, что освітній заклад запрацює з 29 листопада.

Про відкриття садка мер Віталій Малецький написав на своїй сторінці у фейсбуці:

Завершилися ремонтні роботи: замінено вікна, утеплено й пофарбовано фасади. Завдяки енергомодернізації у дитсадку стало тепліше й комфортніше. Садочок буде менше витрачати грошей на опалення і зможе спрямовувати їх на інші важливі цілі.

Також на сторінці градоначальника з'явилося відео про те, як щасливі та усміхнені діти повернулися у свої групи, – наче і не було усіх перипетій з проваленими ремонтами.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука Джерело відео: ФБ Віталія Малецького
Теги: детский сад ремонт термомодернізація
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Коментарі: 1

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River_dnipro:
Сьогодні, 18:23

Ай маладца.  А дети других садов пусть тихо плачут подальше от глаз градоначальников. И не портят картинку для мордокниги. 


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