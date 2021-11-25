«Хлопці проявили себе бійцями»: кременчуцькі велоспортсмени закрили сезон

Кременчуці велоспортсмени завершили сезон у Миколаєві. Наші спортсмени з Авангарду взяли участь у заключному етапі Кубку України з велокросу. Змагання проходили з 19 до 21 листопада.
У перший день групових гонок серед молодших юнаків Максим Троян здобув перемогу. Серед юніорів Микола Говорун завоював срібло, а Богдан Говорун - бронзу.
На другий день змагань проходили парні естафетні гонки, де серед молодших юнаків пара Максим Троян та Михайло Бондаренко посіли друге місце. А серед юніорів брати Говорун Богдан та Микола - здобули золоті нагороди.
До змагань спортсменів підготували тренери: Роман Радченко, Олександр Радченко, Геннадій Іванян, Юрій Тризна та Юрій Мітяй.
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