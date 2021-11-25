«Хлопці проявили себе бійцями»: кременчуцькі велоспортсмени закрили сезон

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 357

Вітаємо наших спортсменів з досяненнями й бажаємо успіхів у наступному році

Кременчуці велоспортсмени завершили сезон у Миколаєві. Наші спортсмени з Авангарду взяли участь у заключному етапі Кубку України з велокросу. Змагання проходили з 19 до 21 листопада.

У перший день групових гонок серед молодших юнаків Максим Троян здобув перемогу. Серед юніорів Микола Говорун завоював срібло, а Богдан Говорун - бронзу.

На другий день змагань проходили парні естафетні гонки, де серед молодших юнаків пара Максим Троян та Михайло Бондаренко посіли друге місце. А серед юніорів брати Говорун Богдан та Микола - здобули золоті нагороди.

- Рік для наших спортсменів видався позитивним. Здобували золоті, срібні та бронзові нагороди на чемпіонаті та Кубку України. Хлопці проявили себе бійцями. Спортсмени прогресують, за цей рік хлопці та дівчата виросли. У нас великі плани на наступний сезон, - розповів Телеграфу тренер Роман Радченко.

До змагань спортсменів підготували тренери: Роман Радченко, Олександр Радченко, Геннадій Іванян, Юрій Тризна та Юрій Мітяй.