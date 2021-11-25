Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Бізнес/Робота, Управління/маркетинг, Україна, Світ

Малі та середні підприємства Кременчука можуть отримати маркетингову підтримку від Мінцифри

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 340 Коментарів: 1

 

Допомагати у впровадженні ефективної стратегії учасникам будуть провідні маркетингові агенції країни

Київська Школа Економіки за підтримки UKAID, Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та проєктом Дія.Бізнес запускають пілотну програму маркетингової підтримки малих та середніх підприємств. Про таке повідомляє пресслужба Мінцифри на своїй офіційній сторінці.
Нестача знань про бізнес-процеси, позиціювання бренду та використання цифрових каналів продажів стримують малі та середні підприємства в розвитку своєї діяльності онлайн. Допомагати у впровадженні ефективної стратегії учасникам будуть провідні маркетингові агенції країни.

До участі в програмі запрошують малі та середні підприємства з усіх регіонів України, зокрема Донецької та Луганської області та компанії, якими керують жінки, люди з інвалідністю та ветерани.

Як взяти участь у пілотному проєкті?

Ознайомитися з вимогами участі для учасників та партнерів, а також заповнити форми реєстрації, можна тут.
Після надсилання форми для партнерів та завдання чекайте на зворотний зв’язок від команди проєкту.
Учасникам програми, які будуть відібрані до програми, необхідно буде надати документи, що підтверджують відповідність умовам участі.
Якщо у вас залишилися питання, надсилайте їх на електронну скриньку: smesupport@kse.org.ua

Учасники отримають:

  • Розроблену онлайн маркетингову стратегію. Вона міститиме результати дослідження ринку, конкурентів, метрики та інструменти для впровадження, план розвитку компетенцій, залучення інших цифрових інструментів для онлайн-продажів.
  • Допомогу з брендингом. Робота з брендом компанії, ребрендинг.
  • Допомогу в розробці сайту компанії, якщо це потрібно. Покращення того ресурсу, що існує, або створення нового.
  • Допомогу з оптимізацією промокампаній, створенням сторінок у соціальних мережах та контент-плану.
  • Аналіз та рекомендації наявних рекламних онлайн-кампаній або формування нових під потреби бізнесу та стратегії розвитку.
  • Допомогу з підготовкою текстового та візуального контенту для онлайн-кампаній.
  • Бюджет на запуск промокампаній.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Мінцифри цифровізація підприємці маркетинг
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 858
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:06

Учасники отримають:блаблабла и 
новые налоги smilesmile  


3 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх