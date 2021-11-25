Малі та середні підприємства Кременчука можуть отримати маркетингову підтримку від Мінцифри

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 340 Коментарів: 1

Київська Школа Економіки за підтримки UKAID, Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та проєктом Дія.Бізнес запускають пілотну програму маркетингової підтримки малих та середніх підприємств. Про таке повідомляє пресслужба Мінцифри на своїй офіційній сторінці.

Нестача знань про бізнес-процеси, позиціювання бренду та використання цифрових каналів продажів стримують малі та середні підприємства в розвитку своєї діяльності онлайн. Допомагати у впровадженні ефективної стратегії учасникам будуть провідні маркетингові агенції країни.

До участі в програмі запрошують малі та середні підприємства з усіх регіонів України, зокрема Донецької та Луганської області та компанії, якими керують жінки, люди з інвалідністю та ветерани.

Як взяти участь у пілотному проєкті?

Ознайомитися з вимогами участі для учасників та партнерів, а також заповнити форми реєстрації, можна тут.

Після надсилання форми для партнерів та завдання чекайте на зворотний зв’язок від команди проєкту.

Учасникам програми, які будуть відібрані до програми, необхідно буде надати документи, що підтверджують відповідність умовам участі.

Якщо у вас залишилися питання, надсилайте їх на електронну скриньку: smesupport@kse.org.ua

Учасники отримають: