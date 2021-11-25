7 військових з Кременчука на передовій отримали нагороди «За вірність народу України»

7 кременчужан отримали відзнаку Полтавської обласної ради «За вірність народу України». Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Бульбаха. Загалом такі відзнаки вручили 29 військовим з Полтавщини, які несуть службу в складі 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
Відзнаки «За вірність народу України» отримали 7 кременчужан:
За його словами, в 30 бригаді служить дуже багато мешканців з Полтавщини і більшість з них командири характеризують як мужніх, вольових, професійних бійців.
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