7 військових з Кременчука на передовій отримали нагороди «За вірність народу України»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 527 Коментарів: 1

7 кременчужан отримали відзнаку Полтавської обласної ради «За вірність народу України». Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Бульбаха. Загалом такі відзнаки вручили 29 військовим з Полтавщини, які несуть службу в складі 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Відзнаки «За вірність народу України» отримали 7 кременчужан:

солдат Олександр Зубко

солдат Станіслав Компанець

солдат Олександр Бугера

старший солдат Максим Кравченко

старший сержант Олександр Остренко

солдат Анатолій Сторож

солдат Леонід Єщенко

- Змогли навіть провести урочисте шикування майже на «нулі», – зауважив Сергій Бульбаха.

За його словами, в 30 бригаді служить дуже багато мешканців з Полтавщини і більшість з них командири характеризують як мужніх, вольових, професійних бійців.