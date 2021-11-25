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7 військових з Кременчука на передовій отримали нагороди «За вірність народу України»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 527 Коментарів: 1

 

Військові служать у складі 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького

7 кременчужан отримали відзнаку Полтавської обласної ради «За вірність народу України». Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат облради Сергій Бульбаха. Загалом такі відзнаки вручили 29 військовим з Полтавщини, які несуть службу в складі 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Відзнаки «За вірність народу України» отримали 7 кременчужан:

  • солдат Олександр Зубко 
  • солдат Станіслав Компанець
  • солдат Олександр Бугера
  • старший солдат Максим Кравченко 
  • старший сержант Олександр Остренко
  • солдат Анатолій Сторож 
  • солдат Леонід Єщенко
- Змогли навіть провести урочисте шикування майже на «нулі», – зауважив Сергій Бульбаха.

За його словами, в 30 бригаді служить дуже багато мешканців з Полтавщини і більшість з них командири характеризують як мужніх, вольових, професійних бійців.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна ООС нагородження
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Коментарі: 1

3 858
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:43

Честь и хвала героям!


8 1

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