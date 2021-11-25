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Рівні права: чоловіки матимуть право брати «дитячу» відпустку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 83

 

Метою документу є вирівнювання у правах працюючих жінок та чоловіків, які мають дітей та батьків, які не є подружжям

Група народних депутатів подала на розгляд законопроєкт, метою якого є вирівнювання у правах працюючих жінок та чоловіків, які мають дітей та батьків, які не є подружжям.

Документ за номером №6343 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей» зареєстрували 23 листопада. Текст оприлюднили на сайті ВР, повідомляє Укрінформ.

Так, законодавчою ініціативою пропонується надавати щорічну 10-денну відпустку без урахування святкових і неробочих днів працівникам, які:

  • мають двох або більше дітей віком до 15 років;
  • мають дитину з інвалідністю;
  • всиновили дитину;
  • є матерями (батьками) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • є одинокими матерями;
  • є батьками дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, які виховують їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • взяли під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Зазначається, що за наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Передбачається, що зазначена відпустка може бути поділена за домовленістю між батьками (опікунами, усиновлювачами) на їх розсуд та використана одночасно чи в різні строки.

Водночас у зв’язку з тим, що глава V «Час відпочинку» доповнюється статтею про додаткову відпустку всіх працівників, а не лише жінок - стаття 1821 глави ХІІ «Праця жінок» вилучається.

Проєктом закону вносяться аналогічні зміни до частини 1 статті 19 Закону України «Про відпустки».

Очікується, що ухвалення документа сприятиме реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей, піклування про їх здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, а також забезпечить рівність прав матері та батька.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відпустка діти рівні права
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