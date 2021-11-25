Рівні права: чоловіки матимуть право брати «дитячу» відпустку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 83

Метою документу є вирівнювання у правах працюючих жінок та чоловіків, які мають дітей та батьків, які не є подружжям

Група народних депутатів подала на розгляд законопроєкт, метою якого є вирівнювання у правах працюючих жінок та чоловіків, які мають дітей та батьків, які не є подружжям.

Документ за номером №6343 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей» зареєстрували 23 листопада. Текст оприлюднили на сайті ВР, повідомляє Укрінформ.