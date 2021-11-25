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У Кобеляках вночі бабахнуло: можливо підірвали гранату

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 346

 

Поліція з'ясовує обставини

25 листопада до поліції Полтавщини за допомогою звернувся 46-річний мешканець міста Кобеляки. Чоловік повідомив, що вночі він почув на вулиці  звук, схожий на вибух, а вранці виявив пошкодження  на своєму автомобілі.

Як повідомили у пресслужбі поліції, слідчі та вибухотехніки під час огляду місця події знайшли частини, схожі на запал від гранати та незначні пошкодження легковика.

Слідчий вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Обставини та причетні до події особи встановлюються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кобеляки вибух граната
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