На Полтавщині екс-поліцейський торгував службовою інформацією

На Полтавщині спецслужбовці викрили колишнього співробітника правоохоронних органів, який незаконно торгував закритими базами даних. Про це у четвер, 25 листопада, повідомили у Службі безпеки України.
Крім інформації, що є у розпорядженні МВС, податкової, ДФС, Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Пенсійного фонду, зловмисник також пропонував доступ до баз даних банківських установ та операторів мобільного зв’язку.
Своїх клієнтів він знаходив через оголошення у Telegram каналах, а оплату з метою конспірації отримував на рахунки третіх осіб.
У ході слідства було задокументовано збут за 16 тисяч гривень інформації щодо двох громадян України з баз, отриманих з:
Затримали колишнього правоохоронця під час переговорів щодо передачі за 29 тисяч гривень інформації, яка містить банківську таємницю.
Наразі стосовно нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361−2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом) КК України (від двох до п’яти років).
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