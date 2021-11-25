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Надзвичайні новини

На Полтавщині екс-поліцейський торгував службовою інформацією

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 296 Коментарів: 1

 

Доки не попався СБУ

На Полтавщині спецслужбовці викрили колишнього співробітника правоохоронних органів, який незаконно торгував закритими базами даних. Про це у четвер, 25 листопада, повідомили у Службі безпеки України.

Крім інформації, що є у розпорядженні МВС, податкової, ДФС, Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Пенсійного фонду, зловмисник також пропонував доступ до баз даних банківських установ та операторів мобільного зв’язку.

Своїх клієнтів він знаходив через оголошення у Telegram каналах, а оплату з метою конспірації отримував на рахунки третіх осіб.

У ході слідства було задокументовано збут за 16 тисяч гривень інформації щодо двох громадян України з баз, отриманих з:

  • АРМОР (інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо),
  • РАГС (Державний реєстр актів громадянського стану громадян),
  • ІТС ГАРТ (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України»).

Затримали колишнього правоохоронця під час переговорів щодо передачі за 29 тисяч гривень інформації, яка містить банківську таємницю.

Наразі стосовно нього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361−2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом) КК України (від двох до п’яти років).

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ
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Коментарі: 1

62
Mazepa:
Сьогодні, 14:44

Менти це також бандити, тільки на державній службі.


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