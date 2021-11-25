На Полтавщині рахують водойми: вже опрацювали дані 75% громад

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 207

Працівники районних комісій та органів місцевого самоврядування виїжджали, встановлювали наявність об’єктів на місцевості та «прив’язували» їх до координат

На Полтавщині триває інвентаризація водойм. Про процес виконання робіт та питання, які виникають у процесі, розповіли на сайті Полтавської ОДА.

Як повідомив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА Віктор Скриль, фахівці Департаменту спільно з представниками громад актуалізують інформацію, отриману від Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

- Вже опрацювали 75% громад. Виникали питання по деяких водних об’єктах, тож працівники районних комісій, органів місцевого самоврядування виїжджали, встановлювали наявність об’єкта на місцевості та «прив’язували» його до координат. Складнощів у цій роботі немає. Ми проводили тематичні навчання й показували, як це робити, – розповів Віктор Скриль.

Пан Скриль додав, що також опрацьовували дані з публічної кадастрової карти і порталу «Кадастр UA». Залишилося провести аналіз ще декількох громад Полтавського й Кременчуцького районів. Актуалізовану інформацію передадуть Регіональному офісу водних ресурсів.