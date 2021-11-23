У Кременчуці бушують вандали: депутати просять порятунку в поліції

Під час сесії виконкому запропонували посилити патрулювання мікрорайону №5 та збільшити кількість об'їздів кладовищ у нічний час
Під час сесії виконкому Кременчука 23 листопада депутат Сергій Порчирян озвучив запит щодо патрулювання мікрорайону №5 та міських кладовищ.
За словами депутата, останнім часом почали масово надходити звернення від мешканців мікрорайону та від жителів усього міста щодо випадків вандалізму на кладовищах. Громадяни скаржаться, що з могил їх рідних почали зникати частини металевих конструкцій - огорож, столів та інших.
Щодо мікрорайону №5, то місцеві мешканці побоюються за збереження власного майна у зв'язку з тим, що поруч знаходиться наркологічний диспансер.
Депутати міської ради запит прийняли.
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