На Різдво у Кременчуці відбудеться Кубок України з хокею

У Кременчуці на Різдво відбудеться Кубок України з хокею. Трофей носитиме ім’я члена Залу слави Міжнародної федерації хокею, першого президента ФХУ Анатолія Хорозова. Турнір відбудеться 3-7 січня 2022 року на льодовій арені «Айсберг».
Форматом проведення змагання передбачено поділ команд на дві групи та фінальний поєдинок між їх переможцями. Ігрові дні у групах – 3, 4 та 6 січня. Фінальний поєдинок запланований на 7 січня.
Участь у розіграші Кубку України можуть брати хокеїсти, які мають чинну заявку для участі в чемпіонаті України.
Організатор покриває видатки на:
Федерація хокею України просить клуби до 25 листопада підтвердити відповідним листом на електронну скриньку ФХУ office@fhu.com.ua у довільній формі участь в змаганнях.
Наразі про свою участь у Кубку заявили два клуби: господарі турніру «Кременчук» і київський «Сокіл».
Нагадаємо, що відповідно до регламенту Континентального кубка, переможець розіграшу національного кубка має друге за статусом право на участь у цьому євротурнірі наступного сезону.