«Кременчук» у буллітній серії здолав «Маріуполь»

Сьогодні, 21:49 Переглядів: 100

Сьогодні, 17 листопада, хокейний клуб «Кременчук» приймав «Маріуполь». Наша команда перемогла "сталевих чайок" у серії буллітів.

У першому періоді командам не вдалося роздрукувати рахунок. Противники завдавали ударів по воротах один одного, але на перерву пішли, залишивши інтригу першого голу.

У другому періоді воротарі також впевнено захищали свої володіння. "Кременчук" намагався прошити Олексія Трифонова, але шайбу закинути не вдалося. У свою чергу "сталеві чайки" атакували ворота Микити Гордюшина.

У третій двадцятихвилинці та додатковий час опоненти не випередили лідера. Результат матчу наважився у серії булітів. Вирішальний кидок виконав Вадим Хрішпенц.

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