Сьогодні через COVID-19 померли 81-річна кременчужанка та 85-річний кременчужанин

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 612 Коментарів: 1

Хворобу діагностували у ще одного немовляти

Сьогодні, 17 листопада, в Кременчуці зареєстрували 135 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 75 жінок віком від 18 до 82 років, 54 чоловіка віком від 18 до 78 років, 5 дітей віком від 9 до 17 років та 5-місячне немовля. Із них 125 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 10 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 223 пацієнта. Одужало 79 пацієнтів.

На жаль, два пацієнти померли: 81-річна жінка та 85-річний чоловік. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакциновано.

Всього від початку пандемії в Кременчуці зареєстрували 15 056 випадків хвороби: одужало 10 658, померло 473.