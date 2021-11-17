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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні через COVID-19 померли 81-річна кременчужанка та 85-річний кременчужанин

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 612 Коментарів: 1

 

Хворобу діагностували у ще одного немовляти

Сьогодні, 17 листопада, в Кременчуці зареєстрували 135 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 75 жінок віком від 18 до 82 років, 54 чоловіка віком від 18 до 78 років, 5 дітей віком від 9 до 17 років та 5-місячне немовля. Із них 125 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 10 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 223 пацієнта. Одужало 79 пацієнтів.

На жаль, два пацієнти померли: 81-річна жінка та 85-річний чоловік. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакциновано.

Всього від початку пандемії в Кременчуці зареєстрували 15 056 випадків хвороби: одужало 10 658, померло 473.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

171
adf007:
Сьогодні, 21:57

Та при такой экологии и пенсии - это уже подвиг дожить до такого возраста


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