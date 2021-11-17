Громадський бюджет-2021: кременчужан закликають голосувати

З 17 листопада в Кременчуці розпочалося голосування за проєкти «Громадського бюджету Кременчука», яке триватиме до 30 листопада.
Підтримати громадські ініціативи члени територіальної громади віком від 14 років. Проголосувати за проєкт можна тут.
Цього року на участь у конкурсі партисипаторних практик «Громадський бюджет» було подано 36 проєктів, з них до голосування допущено 28.
Умови голосування:
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