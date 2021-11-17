Громадський бюджет-2021: кременчужан закликають голосувати

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 409

Підтримати кращі проєкти можна до 30 листопада

З 17 листопада в Кременчуці розпочалося голосування за проєкти «Громадського бюджету Кременчука», яке триватиме до 30 листопада.

Підтримати громадські ініціативи члени територіальної громади віком від 14 років. Проголосувати за проєкт можна тут.

Цього року на участь у конкурсі партисипаторних практик «Громадський бюджет» було подано 36 проєктів, з них до голосування допущено 28.

Умови голосування:

голосування триватиме з 17 по 30 листопада включно;

голосувати можуть тільки мешканці Кременчуцької міської територіальної громади від 14 років;

кількість голосів, який може віддати кожен мешканець за проєкти, – 1 голос;

мінімальна кількість голосів, які потрібно набрати автору за проєкт – 250 голосів.



