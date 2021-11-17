У Полтаві в пожежі загинув чоловік: причини розслідує поліція

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 348

Поліція Полтави встановлює причини виникнення пожежі у будинку, в наслідок якої загинув його власник. Загоряння сталося 16 листопада, близько 18.00, на вулиці Айвовій у Полтаві. Рятувальники локалізували пожежу лише під ранок.

Як повідомили у пресслужбі поліції, загиблим виявився 39-річний власник будинку.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.