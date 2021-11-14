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Де в Кременчуці відключать світло 15 листопада: адреси

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 485

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 15 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Чєхова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Мічуріна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Попова;
  • вул. Шишкіна;
  • вул. Труда
  • вул. Лівобережна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Чкалова, 178-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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