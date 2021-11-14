Де в Кременчуці відключать світло 15 листопада: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 15 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Чєхова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Мічуріна;
- вул. Левітана;
- вул. Попова;
- вул. Шишкіна;
- вул. Труда
- вул. Лівобережна;
- вул. Молодіжна;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Чкалова, 178-211;
- вул. Кагамликська, 69-81;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського.