Де в Кременчуці відключать світло 15 листопада: адреси

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 485

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 15 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: