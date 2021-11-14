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Кав'ярня, мами і прохання гетьмана: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 266

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Оксана Сайко «Кав’ярня на розі»

Кав’ярня на дорозі – чудове місце для зустрічей з найнесподіванішими людьми. Лідії, котра готується до вступу на економічний і відпрацьовує там кельнеркою, пощастило познайомитися з колекціонером забутих книжок. І це змінило життя обох: хтось зумів повернути собі давно втрачений сенс життя, а хтось зрозумів, чому не варто втілювати чужих мрій.

Василь Добрянський «Помилка капітана Жеграя»

Травень 1918 року. Капітана поліції Клима Жеграя запрошують на зустріч із гетьманом Павлом Скоропадським. Там йому доручають розслідувати три злочини у повітовому місті Радомислі, де з невідомих причин зникають німці. І ще особисте прохання гетьмана – розшукати юну дружину його приятеля генерала Савицького. Аврора вийшла з маєтку прогулятися й зникла. За розслідування цих справ Климові обіцяють посаду начальника розшукового відділу столиці. Та чи потрібна йому ця посада? То вже інша справа…		  
 

Аліна Руденко «Тайм-менеджмент для мам, или Как все успеть»

Ця книга для мам, яким не вистачає 24 години на добу, щоб встигнути зробити все, що потрібно. Автор впевнена, що прочитавши цю книжку, ви станете чудовою мамою, коханою жінкою, талановитою людиною та гарним другом одночасно. Ви допоможете своєму малюкові правильно розвиватися та назавжди позбудетесь від почуття провини за те, що ви щось не встигаєте або не досить добре виконуєте.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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