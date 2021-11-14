Кав'ярня, мами і прохання гетьмана: що новенького почитати кременчужанам

Кав’ярня на дорозі – чудове місце для зустрічей з найнесподіванішими людьми. Лідії, котра готується до вступу на економічний і відпрацьовує там кельнеркою, пощастило познайомитися з колекціонером забутих книжок. І це змінило життя обох: хтось зумів повернути собі давно втрачений сенс життя, а хтось зрозумів, чому не варто втілювати чужих мрій.

Аліна Руденко «Тайм-менеджмент для мам, или Как все успеть» Ця книга для мам, яким не вистачає 24 години на добу, щоб встигнути зробити все, що потрібно. Автор впевнена, що прочитавши цю книжку, ви станете чудовою мамою, коханою жінкою, талановитою людиною та гарним другом одночасно. Ви допоможете своєму малюкові правильно розвиватися та назавжди позбудетесь від почуття провини за те, що ви щось не встигаєте або не досить добре виконуєте.