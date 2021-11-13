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За добу від COVID-19 померло 7 кременчужан - серед них жодного вакцинованого

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 460

 

Усього в місті зареєстрували 67 нових випадків коронавірусної хвороби

За добу 13 листопада в місті зареєстрували 67 нових випадків COVID-19.

Захворіли 44 жінки віком від 18 до 80 років, 19 чоловіків віком від 27 до 80 років та 4 дітей віком від 3 до 17 років. Із них 56 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні, а 11 лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

На даний момент в інфекційних шпиталях Кременчука лікується 239 пацієнтів.

На жаль, 7 пацієнтів померли: чотири жінки віком від 63 до 74 років та троє чоловіків віком від 55 до 82 років. Серед померлих - жодного вакцинованого.

Всього за час пандемії в місті зареєстрували 14 560 випадків коронавірусної хвороби. Одужало 10 392 пацієнти, а 449 кременчужан померло внаслідок тяжкого перебігу хвороби.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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