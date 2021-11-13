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На Кременчук насувається туман: оголосили жовтий рівень небезпечності

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 449

 

Очікується видимість 200-500 метрів

Вночі та вранці 14 листопада по Кременчуку та Полтавській області очікується туман, видимість 200-500 метрів.

Оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

Водіїв закликають бути пильними та обережними.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: туман попередження
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