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Генератори в ковідних шпиталях є, але надовго їх не вистачить

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 180

 

Кременчужанам розповіли, як забезпечуватимуть електроенергією лікарні у разі відключень

Про те, чи забезпечені ковідні шпиталі Кременчука електрогенераторами на випаддок віялових відключень, розповів 12 листопада міський голова Віталій Малецький.

- Генератори в деяких лікарнях є, але робота по удосконаленню системи триває. В цьому році ми вперше виділили досить значні кошти на те, щоб облаштувати наші лікарні цими генераторами, найближчим часом очікуємо запуск деяких в роботу.

Точнішу інформацію навів голова департаменту охорони здоров'я Максим Середа:

- Тих генераторів, які є зараз в ковідних шпиталях, вистачає аби мінімально забезпечити апарати штучної вентиляції легенів і все обладнання, яке знаходиться в залах інтенсивної терапії. Для короткочасних відключень цього достатньо. Звичайно, нам хотілося б, щоб генератори перекривали всю потужність лікарні, а не лише ковідного відділення - і на тривалий час. 

Він додав, що у разі віялових відключень хвилюватися не варто - адже в будь-якому випадку лікарні під них не підпадають.

За словами мера, наступного року планують встановити більше генераторів у лікарнях міста. Зокрема, у ЛІЛ Кременчуцькій вже закуплений генератотр для кардіоблоку. Крім того, про всяк випадок на «Водоканалі» є 100-кіловатний мобільний генератор, якій протягом години можуть доставити добудь-якого закладу.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія генератори лікарні COVID-19 відключення світла
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