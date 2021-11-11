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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні 4 кременчужанки померли через COVID-19

Сьогодні, 20:25 Переглядів: 1 323

 

Одужало 57 пацієнтів

Сьогодні, 11 листопада, в Кременчуці зареєстрували 147 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

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Захворіли 67 жінок віком від 19 до 92 років, 70 чоловіків віком від 21 до 87 років та 10 дітей віком від 3 до 17 років. Із них 129 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 18 - в інфекційних шпиталях, із них 2 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 223 пацієнта. Одужало 57 пацієнтів.
На жаль, 4 жінки віком від 58 до 85 років померли. Всі невакциновані.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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