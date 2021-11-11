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«Кременчук» передислокують з порту Чорного до Азовського моря

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 348

 

Катер Кременчук буде знаходитися у місті-побратимі Бердянську

В Україні проведуть передислокацію військових частин, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил. Зокрема з Чорного моря їх перемістять до Азовського. Відповідне рішення ухвалив Уряд України. 

Малий броньований артилерійський катер «Кременчук» передислокують з Одеси до міста-побратима Бердянська. 

Куди передислокують кораблі:

  • до Бердянська – з Одеси, Миколаєва і Очакова. Перемістять судна «Донбас», малі броньовані катери «Лубни», «Кременчук», «Вишгород», «Аккерман» та морський буксир «Корець»
  • до селища Нові Біляри, тобто порту Південного Одеської області – з Одеси. Передислокують патрульні катери «Слов'янськ» та «Старобільськ».

Також до Бердянська з Миколаєва передислокують військову частину А1965. А в Одесу перекинуть військову частину А0937 та американські патрульні катери типа Island «Слов'янськ» та «Старобільськ».

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: катер Бердянськ Кременчук
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