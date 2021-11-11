«Кременчук» передислокують з порту Чорного до Азовського моря

В Україні проведуть передислокацію військових частин, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил. Зокрема з Чорного моря їх перемістять до Азовського. Відповідне рішення ухвалив Уряд України.
Малий броньований артилерійський катер «Кременчук» передислокують з Одеси до міста-побратима Бердянська.
Куди передислокують кораблі:
Також до Бердянська з Миколаєва передислокують військову частину А1965. А в Одесу перекинуть військову частину А0937 та американські патрульні катери типа Island «Слов'янськ» та «Старобільськ».
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