ДТП на Сумській: кременчужанин стверджує, що водій Kia був «під речовинами»

У соцмережах з'явились подробиці ДТП на перехресті Сумської та Горького, яка сталася ввечері 9 листопада. Кременчужанин Александр Рокитный на своїй сторінці в Instagram написав, що аварія ледь не забрала життя його дружини і дитини.
Нагадаємо, у пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що водій КІА не надав перевагу в русі Mazda та спричинив аварію. Обох водіїв госпіталізували. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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