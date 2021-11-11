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ДТП на Сумській: кременчужанин стверджує, що водій Kia був «під речовинами»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 675 Коментарів: 1

 

В Mazda була жінка з дитиною

У соцмережах з'явились подробиці ДТП на перехресті Сумської та Горького, яка сталася ввечері 9 листопада. Кременчужанин Александр Рокитный на своїй сторінці в Instagram написав, що аварія ледь не забрала життя його дружини і дитини.

- Водій Kia на великій швидкості, ігноруючи знак «стоп», вилетів на Сумську і зніс машину, в якій їхала дружина і 8-річний син... Схоже на те, що водій був під дією наркотиків чи інших речовин: міміка, мова, дивні зіниці, - написав чоловік.

 

Нагадаємо, у пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що водій КІА не надав перевагу в русі Mazda та спричинив аварію. Обох водіїв госпіталізували. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: ДТП
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Коментарі: 1

513
Чувааак:
Сьогодні, 13:27

Я й сам 20 років назад біля літного коледжу завтикав. Цигарка в зубах, мущзика гучніше і на ВАЗ 2108 завтикав знак СТОП. Зупинився екстренно, став на перехресті, і вмені в дверку влетів Опель. Але я під речовинами не був. Просто завтикав....


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