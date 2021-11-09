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У Кременчуці зареєстрували 227 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 463

 

13 пацієнтів померли

9 листопада в Кременчуці зареєстрували 227 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 128 жінок віком від 21 до 85 років, 91 чоловік віком від 20 до 83 років, 6 дітей віком від 1 до 16 років та 2 немовлят 3 та 11 місяців. Із них 198 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 29 - в інфекційних шпиталях. Двоє із ушпиталених - вакциновані.

3000 кременчужан амбулаторно лікуються від COVID-19, 47 з них - на кисневій підтримці

Всього в інфекційних шпиталях лікується 234 пацієнта. Одужало 23 кременчужанина.

На жаль, 13 пацієнтів померли: 8 жінок віком від 65 до 84 років та 5 чоловіків віком від 57 до 80 років. Всі вони не були вакциновані.

У лікарні «Правобережній» померла 23-річна породілля з COVID-19

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 13 980 випадків хвороби: одужало 10 278, померло 429.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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