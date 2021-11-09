«Ковідну амністію» отримають лише ті кременчужани, які не користувалися підробним сертифікатом

Особи, які не користувалися підробним сертифікатом, будуть звільнені від відповідальності. Про це йшлося сьогодні, 9 листопада, під час брифінгу Голови Національної поліції України.
За словами глави відомства, комплекс слідчих заходів, які проводять поліцейські у кожному випадку підробки COVID-документації, надає можливість достатньо швидко і детально вивчити походження сертифіката.
Окрім того, Ігор Клименко наголосив, що наразі Міністерством охорони здоров'я, Верховною Радою, депутатським корпусом, Міністерством внутрішніх справ розробляються правові підстави щодо звільнення від відповідальності громадян, які придбали, проте не використовували підробний сертифікат.
При цьому він зазначив, що ці правові норми будуть напрацьовано в найближчі дні.
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