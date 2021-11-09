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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

«Ковідну амністію» отримають лише ті кременчужани, які не користувалися підробним сертифікатом

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 752 Коментарів: 2

 

Ці правові норми будуть напрацьовано в найближчі дні

Особи, які не користувалися підробним сертифікатом, будуть звільнені від відповідальності. Про це йшлося сьогодні, 9 листопада, під час брифінгу Голови Національної поліції України.

За словами глави відомства, комплекс слідчих заходів, які проводять поліцейські у кожному випадку підробки COVID-документації, надає можливість достатньо швидко і детально вивчити походження сертифіката.

Окрім того, Ігор Клименко наголосив, що наразі Міністерством охорони здоров'я, Верховною Радою, депутатським корпусом, Міністерством внутрішніх справ розробляються правові підстави щодо звільнення від відповідальності громадян, які придбали, проте не використовували підробний сертифікат.

- Я розумію, що дуже багато людей оступилися і придбали ці сертифікати. І якщо ви не скористалися завідомо підробленим сертифікатом, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам уникнути відповідальності. З іншої сторони ми маємо виявити фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням, продажем  або передачею цього сертифіката, - сказав Голова Національної поліції України.

При цьому він зазначив, що ці правові норми будуть напрацьовано в найближчі дні.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус сертифікат вакцинації
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Коментарі: 2

208
Marshall:
Сьогодні, 19:47

в рашке тоже точно такая же тема пару дней назад "придумана"... после этого всё больше похоже на всемирный план...

P.S.
вакцинируйтесь и не заболеете... вакцинированные болеют.
вакцинируйтесь и не умрёте... вакцинированные умирают.
вакцинируйтесь, умирают только те кто купил сертификат...
дальше какую мульку запустят?


5 4
1 335
hunter:
Сьогодні, 20:38

Амнистия при геноциде?Интересно.


4 1

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