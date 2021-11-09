Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розкрила вбивство трирічної давнини

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 868 Коментарів: 1

 

У 24-річний мешканця Гадяча вдома виявили та вилучили автомат Калашникова «АК-74» та два ножі

Слідчі, спільно із працівниками карного розшуку та оперативниками встановили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві.

Як повідомили у пресслужбі поліції, Октябрський районний суд Полтави 5 листопада обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без визначення застави строком на 60 діб.

За попередньою інформацією слідства, в січні 2018 року до Гадяцького відділу поліції з письмовою заявою про зникнення 49-річного співмешканця звернулася жителька одного з сіл Гадяччини. Заявниця повідомила, що 23 січня 2018 року чоловік вранці поїхав на роботу до Гадяча і більше додому не повернувся. Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування поліцієя встановила, що 23 січня 2018 року безвісти зниклий чоловік брав участь у заготівлі деревини в лісосмузі, розташованій поблизу с. Біленченківка (Гадяччина), неподалік залізничного переїзду. Під час огляду місця події та прилеглої території, де міг перебувати чоловік, слідчо-оперативна група поліції виявила обгорілі фрагменти кісток та сліди від легковика.

- У подальшому судово-медична експертиза встановила, що серед вилучених обгорілих фрагментів є кістки, які належать людині. А згодом судова молекулярно-генетична експертиза встановила, що вони належать саме зниклому чоловікові, - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 24-річний мешканець Гадяча. Під час обшуків у нього вдома слідчі виявили та вилучили автомат Калашникова «АК-74» та два ножі.

На часі особі повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення судом вини, чоловікові загрожує від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

81
Akilbupser:
Сьогодні, 19:42

виявила оюгорілі фрагменти
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/accidents/2021/11/09/na-poltavschini-policija-rozkri
la-vbivstvo-tririchnoji-davnini_10099539.html


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх