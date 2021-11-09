На Полтавщині поліція розкрила вбивство трирічної давнини

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 868 Коментарів: 1

У 24-річний мешканця Гадяча вдома виявили та вилучили автомат Калашникова «АК-74» та два ножі

Слідчі, спільно із працівниками карного розшуку та оперативниками встановили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві.

Як повідомили у пресслужбі поліції, Октябрський районний суд Полтави 5 листопада обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без визначення застави строком на 60 діб.

За попередньою інформацією слідства, в січні 2018 року до Гадяцького відділу поліції з письмовою заявою про зникнення 49-річного співмешканця звернулася жителька одного з сіл Гадяччини. Заявниця повідомила, що 23 січня 2018 року чоловік вранці поїхав на роботу до Гадяча і більше додому не повернувся. Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування поліцієя встановила, що 23 січня 2018 року безвісти зниклий чоловік брав участь у заготівлі деревини в лісосмузі, розташованій поблизу с. Біленченківка (Гадяччина), неподалік залізничного переїзду. Під час огляду місця події та прилеглої території, де міг перебувати чоловік, слідчо-оперативна група поліції виявила обгорілі фрагменти кісток та сліди від легковика.

- У подальшому судово-медична експертиза встановила, що серед вилучених обгорілих фрагментів є кістки, які належать людині. А згодом судова молекулярно-генетична експертиза встановила, що вони належать саме зниклому чоловікові, - розповів Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 24-річний мешканець Гадяча. Під час обшуків у нього вдома слідчі виявили та вилучили автомат Калашникова «АК-74» та два ножі.

На часі особі повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення судом вини, чоловікові загрожує від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.