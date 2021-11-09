КВБЗ удвічі зменшив виробництво вантажних вагонів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 584 Коментарів: 9

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні-жовтні цього року на 51,5% (тобто удвічі) зменшив виробництво вантажних вагонів. Такими є дані управління економіки виконкому, яке моніторить ситуацію на підприємствах міста. Так, у січні-жовтні 2021 року КВБЗ виготовив 707 вантажних вагонів, тоді як за цей же період у 2021 році — 1457.

Нагадаємо, УЗ цьогоріч (як і минулого року) не замовила жодного вантажного вагону, підприємство виготовляє їх винятково на комерційні замовлення.

Зараз завод працює над контрактом УЗ на пасажирські вагони: на заводі уже зробили 5 штук, також здали в експлуатацію два дизель-поїзди.