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КВБЗ удвічі зменшив виробництво вантажних вагонів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 584 Коментарів: 9

 

Дані у порівнянні з минулим роком

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні-жовтні цього року на 51,5% (тобто удвічі) зменшив виробництво вантажних вагонів. Такими є дані управління економіки виконкому, яке моніторить ситуацію на підприємствах міста. Так, у січні-жовтні 2021 року КВБЗ виготовив 707 вантажних вагонів, тоді як за цей же період у 2021 році — 1457.

Нагадаємо, УЗ цьогоріч (як і минулого року) не замовила жодного вантажного вагону, підприємство виготовляє їх винятково на комерційні замовлення.

Зараз завод працює над контрактом УЗ на пасажирські вагони: на заводі уже зробили 5 штук, також здали в експлуатацію два дизель-поїзди.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: вагон КВБЗ виробництво
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Коментарі: 9

257
Olexander:
Сьогодні, 11:19

Зе-обіцянки в дії )


8 3
42
Mazepa:
Сьогодні, 12:13

Вагони, як і решту техніки, купують, коли існує на це необхідність, просто так ніхто і нічого не купує. Все регулює ринок – попит, пропозиція та ціна. Нині не "планова економіка".


3 3
257
Olexander:
Сьогодні, 12:18

Цитата: Mazepa
Все регулює ринок – попит, пропозиція та ціна. Нині не "планова економіка".
а у нас чомусь всі надіються на "доброго дядю" ,який прийде і щось зробить ,ну на крайняк щось пообіцяє )(купити вагони,купити Крази)


3 2
1 188
antikola:
Сьогодні, 12:44

 а тим часом

ДВО "Біленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України на підставі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть. Укладання нових рамкових контрактів також не заплановане", - сказано в документі.

 готуймось до блекауту...зато не роттердам+



Гордон і Комаровський вибачилися, що підтримали на виборах Зеленського: "73% лоханулись і ми з тобою лоханулися! Я винен, визнаю!"

нужно запилить опрос - лоханулся, не лоханулся, голосовал за пороха, не голосовал 


2 2
515
JJAbrams:
Сьогодні, 12:47

Странно что компания ждет заказы государства, а не пытается выйти на международный рынок со своим продуктом. Может дело в том что вагоны низкого качества? И зайдет толко нашему, не балованому потребителю


6 2
1 188
antikola:
Сьогодні, 12:52

Цитата: JJAbrams
не пытается выйти на международный рынок со своим продуктом
smile на рынок, где вагоны делают лет на сто современнее и надежнее? 


4 0
42
Mazepa:
Сьогодні, 12:57

Цитата: JJAbrams

Странно что компания ждет заказы государства, а не пытается выйти на международный рынок со своим продуктом.

В тому раз у раз і стогнання. Купували б нашу продукцію на міжнародному ринку, то й не було б цих репортажів - "все пропало". Мабуть не можуть продати на інші країни, тому й змушують державну скарбницю купувати "своє - вітчизняне".


2 0
257
Olexander:
Сьогодні, 13:45

Цитата: JJAbrams
а не пытается выйти на международный рынок со своим продуктом.
Цитата: antikola
на рынок, где вагоны делают лет на сто современнее и надежнее?
,дякуємо совку і плановій економіці ,зато "пломбір самий вкусний" )та і той по американській технології ))


0 1
42
Mazepa:
Сьогодні, 13:59

Цитата: Olexander

Цитата: JJAbrams
а не пытается выйти на международный рынок со своим продуктом.
Цитата: antikola
на рынок, где вагоны делают лет на сто современнее и надежнее?
,дякуємо совку і плановій економіці ,зато "пломбір самий вкусний" )та і той по американській технології ))

Совка вже 30 років як немає, але на деяких підприємствах він живе як у заповіднику. Мало часу було? Чи немає бажання щось змінювати?


0 0

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