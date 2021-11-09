У Полтаві посеред вулиці стріляли в двох юнаків

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 789 Коментарів: 1

7 листопада, близько 22.40, поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Юрія Кондратюка у Полтаві стріляли в неповнолітніх. Про це повідомила пресслужба поліції.

На спецлінію поліції «102»подзвонив 17-річний полтавець і повідомив, що у нього та його товариша-однолітка стріляли невідомі, чим завдали хлопцям травми.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході огляду території, де виник конфлікт, поліцейські виявили та вилучили пістолет для відстрілу патронів Флобера.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, в рамках яких призначені ряд експертиз та встановлюються обставини й мотиви правопорушення.