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У середу у Кременчуці «стукнуть» морози, а через тиждень місто завалить снігом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 528

 

Шокуючий прогноз погоди. Зима вже зовсім близько

Прогноз погоди для Кременчука на найближчий тиждень шокує – на місто суне суттєве похолодання, а також снігопад! Зима вже зовсім близько.

Уже завтра, 9 листопада, температура ввечері знизиться до +3°С. Зранку 10 і 11 листопада «стукнуть» заморозки до -2°С (хоча є й плюс, у ці дні стоятиме ясна погода).

Щоправда, у п'ятницю, 10 листопада, вдень потеплішає до +10°С і грітиме сонечко.

Проте розслаблятися зарано, адже синоптики пророкують справжній погодний апокаліпсис – наступного вівторка, 16 листопада, температура різко впаде до -3...-6°С і Кременчук завалить снігом. Під час снігопаду лютуватиме сильний вітер з рекордною швидкістю 8-21 м/с. Тож кременчужанам пора готувати теплі речі.

У середу, 17 листопада, стовпчики термометрів ще показуватимуть -5°С, а далі морози потроху відступлять.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз мороз снегопад
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