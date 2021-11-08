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Кременчуцькі велосипедисти премогами закрили сезон

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 346

 

Вітаємо наших спортсменів

У Кіровоградській області відбувся останній в цьому сезоні чемпіонат України з велоспорту, а саме крос, серед чоловіків та жінок, юніорів та юнаків. Змагання відбулися у Кропивницькому з 5 до 7 листопада. 

Перший день чемпіонату завершився для Кременчука успіхом
Перший день чемпіонату завершився для Кременчука успіхом

  

У перший день Богдан Говорун завоював 2 місце у груповій гонці. Його тренером є Роман Радченко та Геннадій Іванян (КДЮСШ «Авангард»). 

Другий день змагань був ще вдалішим для кременчуцьких спортсменів
Другий день змагань був ще вдалішим для кременчуцьких спортсменів

 

Другий день приніс перше місце у командній естафеті. Перемогу отримали Микола Говорун, Данило Сап’ян, Богдан Говорун та Максим Стіна. Команду підготували тренери Роман Радченко, Олександр Радченко, Юрій Тризна та Геннадій Іванян. 

На фото: Олександр Радченко, Максим Стіна, Богдан Говорун, Микола Говорун, Данило Сап‘ян та Роман Радченко
На фото: Олександр Радченко, Максим Стіна, Богдан Говорун, Микола Говорун, Данило Сап‘ян та Роман Радченко

Змагальний сезон для наших спортсменів завершився. Бажаємо старанних тренувань та успішних виступів кременчужанам у наступному 2022 році. Сподіваємось, що у наступному сезоні вони покажуть не гірші результати.

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Автор: Альбіна Хоменко Фото: Альбіна Хоменко
Теги: велоспорт
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