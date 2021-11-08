Кременчуцькі велосипедисти премогами закрили сезон

У Кіровоградській області відбувся останній в цьому сезоні чемпіонат України з велоспорту, а саме крос, серед чоловіків та жінок, юніорів та юнаків. Змагання відбулися у Кропивницькому з 5 до 7 листопада.
У перший день Богдан Говорун завоював 2 місце у груповій гонці. Його тренером є Роман Радченко та Геннадій Іванян (КДЮСШ «Авангард»).
Другий день приніс перше місце у командній естафеті. Перемогу отримали Микола Говорун, Данило Сап’ян, Богдан Говорун та Максим Стіна. Команду підготували тренери Роман Радченко, Олександр Радченко, Юрій Тризна та Геннадій Іванян.
Змагальний сезон для наших спортсменів завершився. Бажаємо старанних тренувань та успішних виступів кременчужанам у наступному 2022 році. Сподіваємось, що у наступному сезоні вони покажуть не гірші результати.
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