Кременчуцькі велосипедисти премогами закрили сезон

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 346

У Кіровоградській області відбувся останній в цьому сезоні чемпіонат України з велоспорту, а саме крос, серед чоловіків та жінок, юніорів та юнаків. Змагання відбулися у Кропивницькому з 5 до 7 листопада.

Перший день чемпіонату завершився для Кременчука успіхом

У перший день Богдан Говорун завоював 2 місце у груповій гонці. Його тренером є Роман Радченко та Геннадій Іванян (КДЮСШ «Авангард»).

Другий день змагань був ще вдалішим для кременчуцьких спортсменів

Другий день приніс перше місце у командній естафеті. Перемогу отримали Микола Говорун, Данило Сап’ян, Богдан Говорун та Максим Стіна. Команду підготували тренери Роман Радченко, Олександр Радченко, Юрій Тризна та Геннадій Іванян.

На фото: Олександр Радченко, Максим Стіна, Богдан Говорун, Микола Говорун, Данило Сап‘ян та Роман Радченко

Змагальний сезон для наших спортсменів завершився. Бажаємо старанних тренувань та успішних виступів кременчужанам у наступному 2022 році. Сподіваємось, що у наступному сезоні вони покажуть не гірші результати.