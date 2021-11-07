За добу 11 невакцинованих кременчужан померли через COVID-19

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Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 13 622 випадки хвороби

7 листопада в Кременчуці зареєстрували 40 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 18 жінок віком від 20 до 81 року та 22 чоловіка віком від 26 до 79 років. Із них 35 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 233 пацієнта.

На жаль, 11 пацієнтів померли: 5 жінок віком від 59 до 83 років та 6 чоловіка віком від 46 до 71 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 13 622 випадки хвороби: одужало 10 006, померло 413.