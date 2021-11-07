Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 11 невакцинованих кременчужан померли через COVID-19

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 833

 

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 13 622 випадки хвороби

7 листопада в Кременчуці зареєстрували 40 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 18 жінок віком від 20 до 81 року та 22 чоловіка віком від 26 до 79 років. Із них 35 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 5 - в інфекційних шпиталях, жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 233 пацієнта.

На жаль, 11 пацієнтів померли: 5 жінок віком від 59 до 83 років та 6 чоловіка віком від 46 до 71 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 13 622 випадки хвороби: одужало 10 006, померло 413.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх