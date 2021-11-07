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Де в Кременчуці відключать світло 8 листопада: адреси

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 100

 

У місті продовжать ремонтувати електромережі

«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 8 листопада відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • вул. Можайського;
  • пров. Можайського;
  • пров. Рокосовського;
  • пр. Далекий

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 71-112;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • пров. Петрівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Прибрежний;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Канєвський;
  • туп. Автозаводський;
  • пр. Сонячний;
  • вул. Чкалова, 178-211;
  • вул. Кагамликська, 69-81;
  • пров. Вишневий;
  • пров. Кузьми Дерев'янка;
  • пров. Медовий.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії
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