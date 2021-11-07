Де в Кременчуці відключать світло 8 листопада: адреси

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 100

«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 8 листопада відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

вул. Можайського;

пров. Можайського;

пров. Рокосовського;

пр. Далекий

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: