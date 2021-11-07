Де в Кременчуці відключать світло 8 листопада: адреси

У місті продовжать ремонтувати електромережі
«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 8 листопада відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- вул. Можайського;
- пров. Можайського;
- пров. Рокосовського;
- пр. Далекий
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Олексія Древаля, 71-112;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуя Левицького;
- пров. Петрівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Прибрежний;
- туп. Сонячний;
- туп. Канєвський;
- туп. Автозаводський;
- пр. Сонячний;
- вул. Чкалова, 178-211;
- вул. Кагамликська, 69-81;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий.