У Кременчуці «швидка» зіткнулася з Ford

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7 листопада, близько 20.00, на Вадима Пугачова у Кременчуці сталася ДТП. Як повідомили очевидці у соцмережах, зіткнулися «швидка» та Ford.

На місці працювали патрульні. Інформації про потерпілих не надходило.