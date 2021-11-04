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Що приховує Піщана гора: Євген Бергер запрошує на екскурсію

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 488

Кременчужани мають нагоду дізнатися про історію місця, де обірвалися тисячі людських доль

Відомий історик та краєзнавець Євген Бергер запрошує кременчужан на екскурсію на Піщану гору.

Місце, де обірвалися долі тисяч кременчужан, де ще кілька десятиліть тому земля була всіяна людськими рештками, а зараз височіють багатоповерхівки, розкриє свої таємниці тим, хто готовий слухати.

Екскурсія почнеться 7 листопада о 12.00 на зупинці Громадського транспорту «Новоіванівська».


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: екскурсія Бергер Піщана гора
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