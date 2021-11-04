Що приховує Піщана гора: Євген Бергер запрошує на екскурсію

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 488

Відомий історик та краєзнавець Євген Бергер запрошує кременчужан на екскурсію на Піщану гору.

Місце, де обірвалися долі тисяч кременчужан, де ще кілька десятиліть тому земля була всіяна людськими рештками, а зараз височіють багатоповерхівки, розкриє свої таємниці тим, хто готовий слухати.

Екскурсія почнеться 7 листопада о 12.00 на зупинці Громадського транспорту «Новоіванівська».



