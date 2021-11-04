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Як отримати COVID-сертифікат кременчуцьким олдфагам

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 517

 

Тепер це реально і для тих, хто не має ID-карти або біометричного закордонного паспорта. Без BankID все ж обійтись не вдасться

З 2 листопада СOVID-сертифікат у застосунку «Дія» навіть ті, хто не має ID-кртки або біометричного закордонного паспорта. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі додатку. Для цього треба лише оновити застосунок до останньої версії у AppStore, Google Play чи App Gallery.

Як згенерувати сертифікат із паспортом-книжечкою в «Дії»:

  • авторизуйтесь у застосунку через BankID;
  • натисніть «Послуги» та виберіть пункт «COVID-сертифікати» — «Отримати сертифікат»;
  • поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Слід зауважити, що паспорт-книжечка серед документів у додатку відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-сертифікати паспорт-книжечка
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