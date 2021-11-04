Як отримати COVID-сертифікат кременчуцьким олдфагам

Тепер це реально і для тих, хто не має ID-карти або біометричного закордонного паспорта. Без BankID все ж обійтись не вдасться
З 2 листопада СOVID-сертифікат у застосунку «Дія» навіть ті, хто не має ID-кртки або біометричного закордонного паспорта. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі додатку. Для цього треба лише оновити застосунок до останньої версії у AppStore, Google Play чи App Gallery.
Як згенерувати сертифікат із паспортом-книжечкою в «Дії»:
Слід зауважити, що паспорт-книжечка серед документів у додатку відображатися не буде. Адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт.
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