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Вперше за 12 років: у Полтавській обласній філармонії розпочинається концертний сезон

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 301

 

Філармонія запрошує глядачів на перший концерт, який відбудеться 2 листопада

Полтавська обласна філармонія, яку відкрили 22 жовтня після реконструкції, оголосила про початок 84-го концертного сезону та оприлюднила афішу на листопад 2021 року.

 

Сезон розпочнеться із гранд-концерту з символічною назвою «Ренесанс»: адже майже 12 років у приміщення філармонії не було концертів і глядачів.

Концерти в філармонії проходитимуть із дотриманням вимог адаптивного карантину: глядачі проходитимуть температурний скринінг, використовуватимуть антисептики та засоби захисту.

Перший концерт зможе побачити лише 160 осіб.

Вартість квитків становить від 80 до 250 гривень.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: концерт філармонія
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