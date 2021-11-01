Вперше за 12 років: у Полтавській обласній філармонії розпочинається концертний сезон

Полтавська обласна філармонія, яку відкрили 22 жовтня після реконструкції, оголосила про початок 84-го концертного сезону та оприлюднила афішу на листопад 2021 року.
Сезон розпочнеться із гранд-концерту з символічною назвою «Ренесанс»: адже майже 12 років у приміщення філармонії не було концертів і глядачів.
Концерти в філармонії проходитимуть із дотриманням вимог адаптивного карантину: глядачі проходитимуть температурний скринінг, використовуватимуть антисептики та засоби захисту.
Перший концерт зможе побачити лише 160 осіб.
Вартість квитків становить від 80 до 250 гривень.
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