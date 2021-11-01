Впізнав перехожий: у Кременчуці затримали розшукуваних крадіїв

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Один з них пив у громадському місці

31 жовтня кременчуцькі поліцейські затримали двох чоловіків, які знаходилися у розшуку. Про це інформує патрульна поліція.

Перехожий побачив на зупинці громадського транспорту підозрілого 42-річного чоловіка, який може бути причетний до крадіжок, і викликав поліцію. Поліцейські перевірили останнього та з'ясували, що він перебуває в активному розшуку за причетність до вчинення порушень, передбачених ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Другий випадок трапився на вулиці Театральній. Спільний наряд патрульних та нацгвардійців помітив громадянина, який розпивав алкогольні напої на території автовокзалу. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що 32-річний мешканець Кіровоградської області перебуває в активному розшуку за ймовірну причетність до крадіжок.