17-річний юнак, який досмерті забив чоловіка на зупинці, сяде на 7 років

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В ході розслідування справу перекваліфікували з вбивства через необережність на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть

Київський районний суд Полтави виніс вирок місцевому 17-річному юнаку, який 13 жовтня 2020 року, близько 16.00, на зупинці громадського транспорту «Сінна», побив 47-річного чоловіка, який 27 жовтня помер у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції.

У ході досудового розслідування за ч.1 ст.119 (Вбивство через необережність) слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили додаткові обставини та перекваліфікували кримінальне провадження на ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування кримінальне провадження із обвинувальним актом 21 квітня 2021 року направили до Київського районного суду, який 29 жовтня оголосив вирок, засудивши юнака до 7-ми років позбавлення волі.