Кам'янопотоківська громада вакцинувала 64,9% населення, Кременчук - вдвічі менше

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 706 Коментарів: 2

У Кам'янопотоківській територіальній громаді щеплення від COVID-19 зробили 64,9% мешканців. Про таке розповів голова обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, аналізуючи показники вакцинації Кременчуцького району під час апаратної наради в Полтавській ОДА 1 листопада.

- Вони дуже тривалий час коливалися, але сьогодні активно працюють в цьому плані і зараз надзвичайно активно щеплюють населення та виконують плани.

Проте Кам'янопотоківська територіальна громада лише на другому місці, перше посідає Козельщинська ТГ, тут вакцинувалося 68,9% населення. Для порівняння, у міській громаді Кременчука щеплення зробили 33,7% громадян.