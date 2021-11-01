Кам'янопотоківська громада вакцинувала 64,9% населення, Кременчук - вдвічі менше

У Кам'янопотоківській територіальній громаді щеплення від COVID-19 зробили 64,9% мешканців. Про таке розповів голова обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, аналізуючи показники вакцинації Кременчуцького району під час апаратної наради в Полтавській ОДА 1 листопада.
Проте Кам'янопотоківська територіальна громада лише на другому місці, перше посідає Козельщинська ТГ, тут вакцинувалося 68,9% населення. Для порівняння, у міській громаді Кременчука щеплення зробили 33,7% громадян.
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