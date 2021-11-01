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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Кам'янопотоківська громада вакцинувала 64,9% населення, Кременчук - вдвічі менше

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 706 Коментарів: 2

 

Темпи вакцинації в різних територіальних громадах області проаналізували у Полтавській ОДА

У Кам'янопотоківській територіальній громаді щеплення від COVID-19 зробили 64,9% мешканців. Про таке розповів голова обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, аналізуючи показники вакцинації Кременчуцького району під час апаратної наради в Полтавській ОДА 1 листопада.

- Вони дуже тривалий час коливалися, але сьогодні активно працюють в цьому плані і зараз надзвичайно активно щеплюють населення та виконують плани.

Проте Кам'янопотоківська територіальна громада лише на другому місці, перше посідає Козельщинська ТГ, тут вакцинувалося 68,9% населення. Для порівняння, у міській громаді Кременчука щеплення зробили 33,7% громадян.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація територіальна громада графік
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Коментарі: 2

31
sem:
Сьогодні, 13:20

Сравнение конечно сильное, я ещё понимаю если бы с городом у которого такое же населения! Почему с Пещанской громадой не сравнили и.т.д.?


6 0
1
Bergman:
Сьогодні, 14:33

Как можно сравнивать село и город? Сравните Кременчуг с Полтавой.


4 1

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