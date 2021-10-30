У Кременчуці з’явиться три нових телеканали

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 2 193

Нацрада підбила підсумки конкурсу на мовлення на вільних телеканалах багатоканальних телемереж стандарту DVB–T2 (MPEG 4), які призначені для місцевих компаній. У цифровому конкурсі на місцеве мовлення перемогу здобули 38 телекомпаній.

Переважна більшість компаній, які отримали ліцензії - місцеві мовники.

У Полтавській області на конкурс виставили частоти на ефір в Карлівці та Кременчуці.

За підсумками конкурсу переможцями на частоти стали:

Карлівка:

І програма – ТОВ «Телерадіокомпанія «Інформаційно-рекламне телебачення-Полтава», Полтава («Місто+»);

ІІ програма – ПП «Телерадіокомпанія «PTV», Полтава («PTV»).

Кременчук:

І програма – ПП «Телерадіокомпанія «PTV», Полтава («PTV»);

ІІ програма – ТОВ «Телерадіокомпанія «Інформаційно-рекламне телебачення-Полтава», Полтава («Місто+»);

ІІІ програма – ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК», Горішні Плавні («ГОК»).

Національна рада також залишила без розгляду заяви та не допустила до конкурсу на 47 ТВК у Мелітополі та на 47 ТВК у Бердянську Запорізької обл. КП «Муніципальна телевізійна мережа», Запоріжжя, і КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Кременчук Полтавської області, на 47 ТВК у Кременчуці Полтавської області.